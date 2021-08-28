NASA отложило запуск ракеты Falcon 9

Миссия компании SpaceX по доставке груза откладывается на сутки из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Корреспондент.

NASA отложило на день запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon из-за погодных условий. Об этом в субботу, 28 августа сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

"Из-за погодных условий сегодняшняя миссия компании SpaceX по доставке груза откладывается" , - говорится в сообщении.

Запуск планируется перенести на 29 августа 10.14 по Киеву.

Принадлежащий компании SpaceX грузовой космический корабль Dragon должен отправиться на Международную космическую станцию в субботу с миссией CRS-23 и доставить на орбиту материалы для научных экспериментов, оборудование и предметы первой необходимости для экипажа.

Запуск корабля с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) на ракете-носителе Falcon 9 изначально был запланирован на 3.37 субботы по местному времени (10.37 по Киеву).