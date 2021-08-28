Минкульт не будет покупать за госсредства книгу о сексистском воспитании

На этой неделе стало известно, что книгу "Чтобы не было в 16 поздно", которая рассказывает о "традиционных семейных ценностях", закупят за государственные средства для библиотек страны. После чего МКИП заявил, что такие книги все же не должны финансироваться за счет налогоплательщиков, сообщает Украинская правда.

Книга Марины Ланге "Чтобы не было в 16 поздно" попала в перечень из 689 наименований изданий, который согласован тремя экспертными советами и утвержден приказом Министерства культуры и информации.

В книге в частности пропагандируется сексистское воспитание мальчиков и девочек. По мнению автора, девочка должна уметь заботиться, вдохновлять, быть целомудренной и умиротворенной, а мальчик - целенаправленным, щедрым и аскетичным.

Ланге в своем произведении утверждает, что "мальчику ежедневно нужно нарабатывать мужские достоинства" , а девочки " уже рождаются с женскими качествами".

Специалист по коммуникациям Николай Ябченко заявил, что автор книги не имеет образования психолога и педагога, но несмотря на это преподает психологию в лицее и пишет книгу, которая за средства налогоплательщиков должна попасть в библиотеки.

"Мы искренне убеждены: в украинском обществе должно быть место различным взглядам и мнениям. Министерство культуры и информационной политики выступает против цензуры в любом ее проявлении. В то же время, есть вещи, которые, несмотря на свободное распространение в магазинах, не должны финансироваться за счет налогоплательщиков.

Книга Марины Ланге "Чтобы в 16 не было поздно" - одна из таких вещей. Потому что поддерживает устойчивые гендерные стереотипы. Автор обобщает убеждение о том, какими должны расти дети разных полов, призывает поощрять мальчиков и девочек к определенному поведению, которое "отвечает" представлениям о женственности и мужественности.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подал запрос в Украинский институт книги о возможности остановить процесс закупки книги "Чтобы в 16 не было поздно" Марины Ланге для библиотек страны".

В министерстве отметили, что обеспечение гендерного равенства во всех сферах общественной жизни "является неотъемлемым элементом становления Украины как государства, которое придерживается демократических принципов и уважает права человека и основные свободы".