Покупка квартиры без негативных последствий: вторичка и новострои

Любые действия с недвижимостью - процесс достаточно хлопотливый и расходный. Как сделать все правильно, предупредить допущение ошибок и правильно оформить все документы на квартиру рассказали в Центре по предоставлению безоплатной правовой помощи, сообщает ЛигаБизнес.

Квартира в новостройке

С чего начать, если человек оформляет документы на квартиру в новостройке? Во-первых, необходимо оформить технический паспорт. Подготовить этот документ может не только БТИ, но и частное предприятие, которое получило соответствующее подтверждение квалификации - сертификат.

Для этого надо продать заявление на проведение технической инвентаризации, к которой прилагаются копия паспорта и идентификационного кода, инвестиционный договор, - тот, который подписывался с застройщиком, приложение к нему, акт приема-передачи квартиры. Поскольку каждый случай индивидуален, к этому списку могут добавиться дополнительные документы.

Законодательный срок подготовки документа - один месяц. Во-вторых, уже с изготовленным техпаспортом надо обратиться к нотариусу или в органы местного самоуправления, центр предоставления административных услуг с заявлением о регистрации права собственности на квартиру в новостройке.

При этом надо подать такой пакет документов : паспорт гражданина Украины; идентификационный номер; договор, подписанный с застройщиком, и все приложения к нему; акт приема-передачи квартиры; документы от застройщика, которые подтверждают, что объект ввели в эксплуатацию и присвоили ему почтовый адрес; справку полного расчета с застройщиком.

Пакет документов может рассматриваться до пяти рабочих дней. После чего нотариус или государственный регистратор пригласит будущего владельца квартиры к себе и представителя застройщика для проведения регистрационных действий. В итоге владелец квартиры получит извлечение из государственного реестра.

Вторичный рынок

Чаще всего регистрация права собственности на квартиру, приобретенную на вторичном рынке недвижимости, происходят в момент подписания договора купли-продажи у нотариуса.

Для этого продавец готовит следующие документы: паспорт гражданина Украины; идентификационный номер; документ, который подтверждает право собственности на квартиру продавца; техпаспорт квартиры, внесенный в государственный реестр (можно получить в БТИ); отчет об оценке объекта недвижимости (действительный на протяжении шести месяцев); справку о составе семьи (взять ее возможно в ЦПАУ, и действительной она считается на протяжении 10 дней); если недвижимость покупалась в браке, то нужно письменное нотариальное разрешение мужа/жены на продажу и копию свидетельства о браке/разводе; квитанция, которая подтверждает оплату административного сбора; квитанция об оплате справки из Государственного реестра; доверенность - если продажей занимается не владелец, а доверенное лицо.

Важно! На момент продажи квартиры в ней не должно быть зарегистрированных лиц, включая бывших владельцев, их родственников или детей.

Покупатель должен предоставить следующие документы: паспорт гражданина Украины; идентификационный номер; письменное нотариальное согласие второго из супружеской пары на соглашение; свидетельство о браке. После этого нотариус тщательным образом проверяет все документы, готовит договор купли-продажи, назначает определенную дату и время, приглашает продавца и покупателя, а также их супружескую пару или совладельцев объекта недвижимости. Следующий этап - непосредственно проведение соглашения, после которого нотариус вносит соответствующие изменения в единственный государственный реестр недвижимости. В итоге покупатель получает выписку из этого реестра и договор покупки-продажи, которые и являются документами, которые устанавливают право собственности.

Как оформить квартиру, которая досталась в наследство?

Если объект недвижимости достался человеку в наследство, то на него также нужно оформить право собственности.

Документом, который подтверждает право собственности на квартиру, которая перешла в наследство, является свидетельство о праве на наследство. Для этого надо обратиться с заявлением к нотариусу (частному или государственному), который заведет наследственное дело. Гражданским кодексом Украины предусмотрено, что сделать это надо на протяжении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Также надо подготовить следующий пакет документов: завещание (при наличии); свидетельство о смерти наследодателя, справка о причине смерти; документы, которые подтверждают право собственности умершего на квартиру; документы, которые подтверждают семейные связки с наследодателем; справка о составе семьи и последнем местожительстве наследодателя; технический паспорт, внесенный в реестр. Если все документы собраны и поданы в срок, нотариус выдает человеку удостоверения о праве на наследство.

В соответствии с законодательством Украины нотариус в день выдачи свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество проводит госрегистрацию прав в Государственном реестре вещественных прав и вносит у него сведения о переходе права собственности на имя наследника.

Важно! Право собственности на недвижимое имущество возникает у наследника с момента его государственной регистрации.

Переоформление квартиры - это стандартная процедура, но в ней нужно быть предельно внимательным, ведь никто не застрахован от случаев мошенничества и человеческой недобросовестности. Опытные юристы просят всегда четко придерживаться всех правил процедуры оформления документов на квартиру, а также перед операцией проверять, нет ли долгов по коммунальным платежам по квартире, выписаны ли все предыдущие владельцы и обратить внимание на целостность пломб на счетчиках света, газа и воды.