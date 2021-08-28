Доллар подорожает: прогноз на сентябрь

В Украине после стабильного укрепления гривны уже в сентябре ожидается плавная девальвация. Доллар, уверены опрошенные аналитики, пробьет знаковую отметку в 27 грн/$ и постепенно будет двигаться к новому коридору, сообщает Обозреватель.

О том, как и почему будет меняться стоимость валюты в первый месяц осени, читайте в материале.

Сколько заплатим за валюту: прогнозы аналитиков

Абсолютное большинство экспертов соглашается: доллар будет плавно дорожать. Это закономерность, которая повторяется из года в год, не станет исключением и 2021-й. В сентябре традиционно оживляется бизнес, начинается активный сезон, растет импорт, компании готовятся к отопительному сезону и активно закупают энергоресурсы, тратят доллары.

Доллар может подорожать с 26,67 до 27,20 грн/$, считает аналитик Сoncorde Capital Евгения Ахтырко. Один из ключевых факторов, по ее словам, – снижение цен на мировых рынках на украинскую экспортную продукцию. Чем дешевле стоит металл, зерно, тем ниже экспортные выручки украинского бизнеса. Предприниматели зарабатывают в долларах, а после продают валюту на рынке и тем самым способствуют укреплению гривны. И чем меньше они зарабатывают, тем хуже ситуация на рынке.

"В ближайшее время снижение курса, которое мы наблюдаем, прекратится. При этом мы не ожидаем резкого разворота. Базовый сценарий – это медленная девальвация и возвращение к уровням начала года. Если мы говорим о сентябре, то это не выше, чем 27-27,2 грн/$" , – спрогнозировала Ахтырко.

Как менялся курс доллара в Украине. Источник: НБУ

Но помимо базового сценария есть и позитивный. К примеру, если с началом бизнес-сезона иностранцы вернуться в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ, которые выпускает Минфин в гривне), может оказаться, что доллар продолжит дешеветь и осенью. В таком случае иностранные компании будут покупать гривну в Украине, чтобы тратить ее на покупку ОВГЗ. И продажа доллара позволит сохранить существующий тренд на укрепление украинской валюты.

Еще один сценарий озвучил коллега Ахтырко из Esperio Ян Кароль. Он считает, что к концу сентября украинцев ждет курс доллара около 27 грн/$.

"Текущий курс гривны выглядит довольно привлекательно для увеличения валютных сбережений. Конечно, речь о резком падении стоимости гривны не идет" , – пояснил Кароль.

"Причин для укрепления сейчас нет. Ожидаем постепенный рост курса до 27 грн за доллар к концу сентября" , – спрогнозировал эксперт.

Эксперт уверен: тренд относительно курса доллара был сломлен еще в июне. Среди причин: денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США (аналог украинского Нацбанка), распространение нового штамма коронавируса и ужесточение карантина в некоторых странах.

"В США "печатный станок" будет работать не так активно, как раньше, вследствие чего давление на доллар будет ослаблено. Напомню, что американская экономика растет опережающими темпами, а значит слабость "американца" на рынке обусловлена лишь действиями ФРС. Если бы не они, то доллар мог спокойно расти как против валют развитых, так и развивающихся стран" , – пояснил Кароль.

Новые же локдауны оказывают косвенное влияние на экспортно ориентированные страны, вроде Германии и Китая. Например, в инвестиционном банке JP Morgan пересмотрели прогноз роста в третьем квартале в худшую сторону – 6%, что на 2,3 процентных пункта ниже предыдущих цифр. Если участники рынка ждут от ФРС ощутимого повышения процентной ставки к 2023 году, то от ЕЦБ ожидают сохранения "мягких" условий из-за сильной зависимости экономики Еврозоны от экспорта в Азию.

Это должно способствовать дальнейшему укреплению доллара по отношению к евро, так как инвесторы прекрасно понимают, что европейские бумаги попросту не смогут обеспечить им доходность хотя бы сопоставимую с американскими.

Причин для резкой девальвации нет

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что причин для резкой девальвации нет. Например, значительно упал импорт (на 15%, это позволило тратить меньше долларов), но при этом незначительно сократился экспорт (всего на 3%, в первую очередь за счет роста цен на украинское сырье).

"Таким образом, внешняя торговля у нас сбалансирована, а торговля – это основа для формирования курса" , – уверен Новак.

Эксперт при этом напомнил, что в государственном бюджете Украины заложили курс в 29,1 грн/$. К этой цифре привязано наполнение в бюджет страны, однако выполнить его будет крайне сложно.

В целом же курс доллара, несмотря на достаточно сложную экономическую ситуацию, остается на стабильно низком уровне. Стоимость валюты в течение лета опустилась значительно ниже психологической отметки и, вероятно, в сентябре незначительно ее преодолеет.