В Донецкой области из-за обстрела движение поездов временно ограничено

Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутами до станций Покровск и Очеретино, сообщает Укрзализныця.

Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до Покровска. Пассажиров с Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.

Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции Очеретино.

Напомним, обстрел начался утром 28 августа. Работники станции Авдеевка и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников нет.

Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте "Укрзалізниці".