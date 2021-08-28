Аlyona Аlyona рассказала, сколько тратит в месяц
В месяц исполнительница тратит примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время, по ее словам, эта цифра увеличилась, сообщает Корреспондент.
Украинская рэп-певица Аlyona Аlyona поделилась с поклонниками о том, сколько денег тратит в месяц.
"На самом деле любой бизнесмен знает, что каждое дело сначала требует колоссальных вложений. И только через несколько лет тяжелого труда и инвестиций своих нервов, может появиться какой-то доход. И даже после этого нужно продолжать инвестировать в свое дело", - отметила исполнительница.
По ее словам, на себя она может потратить 20% прибыли, остальные - инвестирует в свое дело.
При этом, больше всего Аlyona Аlyona тратит на жилье, проезд и питание и еще 13% отдает на благотворительность.
"В месяц я трачу примерно 1000-1500 долларов. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу в строительные магазины с Денисом - докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", - написала звезда и добавила, что ездит на такси.
А на свой автомобиль она еще не заработала.