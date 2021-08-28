СБУ обнаружила схрон оружия в Кропивницком (фото)

СБУ обнаружила схрон оружия в Кропивницком, среди изъятого — противотанковые гранаты, артиллерийский снаряд и тысяча патронов к автомату Калашникова, сообщает Деловая столица.

Ведомство отмечает, что в центральной части города обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Этот схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, который находится на одной из центральных улиц города.﻿

Среди изъятого — реактивные противотанковые гранаты и ящик патронов к автомату Калашникова.

Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона. Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Во время обыска правоохранители обнаружили 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более тысячи боевых патронов калибра 5,45 мм. Полученные средства поражения уже направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.