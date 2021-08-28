Генерал СБУ рассказал подробности гибели мэра Кривого Рога

Генерал СБУ Василий Вовк рассказал, что имеет эксклюзивные данные следствия гибели городского головы Кривого Рога Константин Павлова.

﻿Как сообщил Волк, у него есть доступ к эксклюзивным данных следствия от руководства СБУ и МВД. Эти данные указывают на то, что у Павлова перед смертью была депрессия на фоне семейных неурядиц. Признаки депрессии были обнаружены в переписке в телефоне Павлова.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константин Павлова.