Украинский блогер остался без рекламного контракта после поддержки РФ

Украинский TikTok-блогер Юра Славский лишился рекламного контракта из-за любви к стране-агрессору. Об этом заявил активист Сергей Стерненко, сообщает InfoResist.

"Есть в TikTok такой очень известный блогер Юра Славский. Он решил поддержать на Олимпийских играх российских оккупантов, даже разрисовал себе лицо триколором", — отметил он.

После того, как Стерненко сделал на своем YouTube-канале видео об этом, Славский записал видео, в котором сказал, что он, на самом деле, патриот.

Славский, по словам активиста, не извинился и даже не удалил видео с поддержкой россиян.