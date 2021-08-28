Украинский блогер остался без рекламного контракта после поддержки РФ
Украинский TikTok-блогер Юра Славский лишился рекламного контракта из-за любви к стране-агрессору. Об этом заявил активист Сергей Стерненко, сообщает InfoResist.
"Есть в TikTok такой очень известный блогер Юра Славский. Он решил поддержать на Олимпийских играх российских оккупантов, даже разрисовал себе лицо триколором", — отметил он.
После того, как Стерненко сделал на своем YouTube-канале видео об этом, Славский записал видео, в котором сказал, что он, на самом деле, патриот.
Славский, по словам активиста, не извинился и даже не удалил видео с поддержкой россиян.
"Недавно я увидел, что он стал рекламировать компанию "Евронефть". Я и много неравнодушных граждан сообщили "Евронефти", что Юра поддерживает российских оккупантов…. Юра теперь остается без денег — с ним разорвали рекламный контракт", — рассказал Стерненко.