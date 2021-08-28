Прокуратура будет судиться за землю на Кинбурнской косе

Прокуратура Николаевской области через суд требует вернуть государству особо ценные земли Кинбурнского полуострова, сообщает Новости-N.

Николаевская окружная прокуратура обратилась в суд с исками об отмене решений Покровского сельского совета и возвращении в собственность государства четырех земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 0,6 га, расположенных в границах природно-заповедного фонда «Кинбурнская коса», передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что сельсовет, вопреки требованиям земельного, лесного и водного законодательства, передал указанные участки в собственность четырех граждан для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений.

Реагируя на нарушения, окружная прокуратура обратилась в суд с соответствующими исками, рассмотрение которых продолжается.