Прокуратура будет судиться за землю на Кинбурнской косе

Прокуратура будет судиться за землю на Кинбурнской косе

Прокуратура Николаевской области через суд требует вернуть государству особо ценные земли Кинбурнского полуострова, сообщает Новости-N.

Николаевская окружная прокуратура обратилась в суд с исками об отмене решений Покровского сельского совета и возвращении в собственность государства четырех земельных участков государственного лесного фонда общей площадью 0,6 га, расположенных в границах природно-заповедного фонда «Кинбурнская коса», передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что сельсовет, вопреки требованиям земельного, лесного и водного законодательства, передал указанные участки в собственность четырех граждан для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений.

Реагируя на нарушения, окружная прокуратура обратилась в суд с соответствующими исками, рассмотрение которых продолжается.

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