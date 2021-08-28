В Киеве собирают деньги на реставрацию часов, которые стоят 15 лет

Общественная организация "Изменения" собирает средства на восстановление крупнейших в Киеве механических часов, которые стоят уже 15 лет, сообщает Киев Медиа.

Как рассказали активисты, часы с двухметровым в диаметре циферблатом размещены на фасаде Института истории Украины НАНУ на улице Грушевского, 4.

Это здание было построено в 1960-х годах, тогда же там установили часы, работавшие до конца 1990-х. В нулевых они начали промахиваться, а затем и вовсе остановились.

"Недостаток финансирования, сложный механизм, для которого нет заменяемых деталей, и потребность сохранить фасад здания - это факторы, которые обусловили наш проект по сбору средств", - отмечают инициаторы проекта.

Часы хотят полностью отремонтировать: установить новый надежный механизм, восстановить циферблат, подсветить.

Для этого общими средствами планируют собрать 200 тысяч гривен. Сейчас уже собрано - 95 950 гривен.