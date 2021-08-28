Кулеба о ситуации в Афганистане: страна поделена на три части

Что сейчас происходит в Афганистане, то власть захватил "Талибан", рассказал в программе "Большая Пятница" глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Украина 24.

"Афганистан состоянию на сейчас можно разделить на три части. Первая — аэропорт Кабула, вторая — Панджшерская долина, третья — остальные Афганистана. На остальной Афганистана все более-менее спокойно, талибы берут власть и налаживают жизнь. Панджшерская долина объявила сопротивление, это долина, которая в основном населена этническими таджиками" , — сказал он.

По словам Кулебы, наиболее острая ситуация в аэропорту Кабула.

"А в аэропорту Кабула разворачиваются наиболее драматические сцены, там очень много хаоса, угроз для жизни людей. Собственно то теракт, там вчера произошел — квинтэссенция всего, что там происходило. Но в целом в Афганистане талибы контролируют ситуацию. Вопрос теперь в том, какую именно модель правления они выберут. Это уже не те талибы, которые были в 1996-2001 годах, эти талибы безусловно больше беспокоятся о своем международное признание, о контактах с внешним миром, но остается много неясностей, рисков. Поэтому все внимательно следят, какой будет их политика" , — сказал он.

Напомним, летом 2021 войска НАТО и США начали окончательный вывод войск из Афганистана. Этим воспользовался движение "Талибан", который усилил наступление на страну. После 14 августа армия талибов захватила столицу страны Кабул.

Захват власти талибами спровоцировало панику в стране, люди, которые сотрудничали с властями США, пытаются покинуть Афганистан любой ценой. США и ряд европейских стран эвакуируют своих граждан и граждан других государств, в том числе и Афганистана.