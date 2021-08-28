В столице на Контрактовой площади можно бесплатно прокатиться на колесе обозрения

Организатор акции - "Первый Украинский Международный Банк" (ПУМБ). Событие приурочили к 30-летию Независимости Украины и празднованию годовщины самого банка, сообщает Вечерний Киев.

Каждая из 30 кабинок колеса обозрения посвящена отдельному году из истории страны. Благодаря QR-коду, размещенному в кабинке, можно прослушать аудиопьесу "Колесо Историй".

Бесплатно прокатиться на колесе можно 28 и 29 августа, с 16:00 до 22:00.

Колесо высотой 43 метра появилось на Подоле в декабре 2017 года. Изначально планировалось, что его устанавливают только на время новогодних праздников, но впоследствии аттракция осталась на площади.

С колеса можно осмотреть всю Контрактовую площадь, набережную Днепра, крыши домов и церквей Подола, а также увидеть Подольско-Воскресенский мост. Обычная стоимость 15-минутной поездки на колесе - 100 гривен на одного человека.