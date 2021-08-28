В Черноморске оштрафовали капитана иностранного судна, загрязнявшего море

Судно, загрязнявшее Черное море, заметили пограничники 15 августа на рейдовой стоянке порта "Черноморск" во время воздушного патрулирования. Вокруг него были большие бурые пятна, сообщает УСИ.

Пограничники выяснили, что балкер под флагом Барбадоса направлялся из Болгарии под погрузку пшеницы. Они немедленно проинформировали Государственную экологическую инспекцию и другие правоохранительные органы о факте возможного загрязнения окружающей среды.

Прибывшие на место экологи провели анализ вод, а позже по его результатам запретили судну покидать порт. Капитана балкера оштрафовали почти на 150 тысяч гривен.