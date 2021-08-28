Где за границей учатся дети украинских звезд и политиков

Кто из нас не мечтает отправить свое чадо на учебу за границу? Ведь образование там намного качественнее, и ребенок получит больше перспектив в будущем. Хотя стоимость обучения в зарубежных школах довольно высокая, сообщает Обозреватель.

Сколько же стоит учеба за границей детей украинских звезд и политиков: Тины Кароль, Веры Брежневой, Виталия Кличко и других.

1. Тина Кароль

13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.

Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.

Сын Тины Кароль учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона

2. Вера Брежнева

Старшая дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман, переехала в Штаты в 16 лет. До этого она училась в Международной британской школе – одной из самых престижных и дорогих в столице Украины.

Переехав из Украины в США, дочь экс-ВИА Гры два года отучилась в элитной школе в Калифорнии.

Сейчас Соня – студентка гуманитарного Whittier College в Лос-Анджелесе. В этом высшем учебном заведении изучают гуманитарные науки и искусство.

Соня Киперман – студентка гуманитарного Whittier College в Лос-Анджелесе

3. Игорь Кононенко

Экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко отдал свою младшую дочь Ольгу в одну из самых старых школ Швейцарии – американскую TASIS (The American School in Switzerland). Дети там учатся по специализированной программе подготовки, направленной на поступление в лучшие мировые вузы.

Стоимость обучения Ольги обходится Кононенко в 2,2 миллиона гривен в год.

Ольга Кононенко получает образование в The American School in Switzerland

Старшая дочь Кононенко, Дарья, училась в швейцарском высшем учебном заведении Glion Institute of Higher Education. Там же получил образование и сын основателя сети "Эпицентр" Александра Гереги – Тарас.

В среднем год учебы здесь стоит около 1,1 миллиона гривен в зависимости от специализации.

Дарья Кононенко училась в одном из самых престижных институтов Швейцарии

4. Виталий Кличко

Дети мэра Киева Виталия Кличко Максим и Лиза живут в Германии и учатся в Международной школе Гамбурга (International School of Hamburg).

В этом образовательном учреждении год обучения стоит около 20 тысяч долларов.

Дети Виталия Кличко учатся в Германии

5. Владимир Гройсман

Дочь бывшего премьер-министра Украины Кристина учится в частной школе-пансионе CATS College в Лондоне. Стоимость обучения – 35 тысяч долларов. Отдельно нужно платить и за проживание в кампусе – около 28 тысяч.

Кристина Гройсман выбрала специализацию "Искусство и дизайн" с изучением английского и французского.