В Правительстве предложили, чтобы минимальная зарплата зависела от уровня сбора налогов

Кабмин передал в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оплаты труда". Документ зарегистрирован под №5857 от 19.08.2021. Его направили на рассмотрение Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает Судебно-юридическая газета.

Законопроектом предлагается установить, что оплата труда работников, занятых на работах с вредными, особо вредными и опасными условиями труда, осуществляется в повышенном размере, определяемом с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, а также положений генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений , коллективного договора.

Определение вредных, особо вредных и опасных условий труда осуществляется по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, если иное не предусмотрено законодательством.

В повышенном размере также может осуществляться оплата труда работников, выполняющих работу с высоким уровнем нервно-эмоциональной и интеллектуальной нагрузки, в особых природных географических и геологических условиях, условиях повышенного риска для здоровья.

В случае отсутствия коллективного договора, пребывание вне сферы действия генерального, отраслевого (межотраслевого), территориального соглашений, в соответствии с Законом Украины «О коллективных договорах и соглашениях», повышенная оплата труда работников, занятых на вышеупомянутых работах, осуществляется организационно-распорядительным документом работодателя. В таком случае размер повышения должен быть не менее, чем установлено генеральным соглашением.

Также документом предлагается установить, что при исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера не учитываются:

Суммы, на которые повышается оплата труда в соответствии со статьей 10 Кодекса законов о труде - независимо от способа установки такого повышения (доплата, надбавка, повышение оклада и т.д.).

Доплата за совмещение профессий (должностей), выполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Суммы повышения оплаты труда за работу в ночное время, разъездного характера работ.

Оплата работы в сверхурочное время.

Оплата за привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Премии к праздничным и юбилейным датам.

Сумма индексации заработной платы.

Сумма компенсации потери части доходов в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 9 Закона Украины "Об оплате труда", которым устанавливаются условия определения размера минимальной заработной платы.

Предлагается, чтобы размер минимальной заработной платы определялся с учетом:

Потребностей работников и их семей.

Общего уровня средней заработной платы в целом по Украине.

Размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Прогнозного индекса потребительских цен на период, на который устанавливается размер минимальной заработной платы.

Уровня занятости, производительности труда, сбалансированности и обоснованности государственного бюджета.

Уровня налогов, обязательных сборов и взносов.

Отметим, что минимальная заработная плата будет устанавливаться в размере не ниже размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, рассчитанного в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О прожиточном минимуме" за январь-июнь года, предшествующего году, на который устанавливается размер минимальной заработной платы.

Размер минимальной заработной платы не может быть уменьшено. По мнению авторов, ст. 3 Закона Украины "Об оплате труда" не учитывает полный перечень составляющих заработной платы, которые учитываются при исчислении размера заработной платы работника для обеспечения ее минимального размера, что приводит к нарушению прав работников, в частности на повышенную оплату труда на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда, условиями повышенного риска для жизни и здоровья в неблагоприятных условиях.

Действующей редакцией статьи 100 Кодекса законов о труде Украины предусмотрено, что на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда, на работах с особыми природными, географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья устанавливается повышенная оплата труда. Перечень этих работ определяется Кабинетом Министров Украины.

Поскольку единый перечень отсутствует с 1993 года, повышенная оплата труда за работу с вредными условиями труда устанавливается за счет собственных средств предприятий на основании статьи 7 Закона Украины "Об охране труда".

Национальным законодательством не запрещены разработка и утверждение отдельного отраслевого перечня работ с особо вредными и особо тяжелыми и вредными и тяжелыми условиями труда, на которых может устанавливаться повышенная оплата труда.

Учитывая отсутствие Перечня работ, на которых устанавливается повышенная оплата труда, и постоянную практику определения такого перечня на уровне соглашений и коллективных договоров, в правительстве считают целесообразным перейти от государственного к договорному регулированию в вопросе установления повышенной оплаты труда на тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда.