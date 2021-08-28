Журналистку Рен-ТВ заподозрили в шпионаже за оппозиционерами

Журналистка телекомпании Рен-ТВ Мария Куленкова собирала информацию о находящихся в грузии российских оппозиционерах и сторонниках Навального.

Следует отметить, что сама Кулненкова, когда ее раскрыли проживающие в Грузии россияне, пыталась скрыть, что является журналисткой и представлялась оппозиционерам «блогером Ольгой Ивановой». Почему она наводила справки о российских оппозиционерах в Грузии, она ответить не смогла. После разоблачения она поспешила закрыть свой инстаграм.

Как сообщил телеканал «Мтавари», после того, как российские оппозиционеры сообщили о ее пребывании грузинским правоохранительным органам, ее в течение пяти часов допрашивала полиция Тбилиси.

Выяснилось, что она разыскивает конкретных оппозиционеров: главу Либертарианской партии Ярослава Конвэя и сотрудников ФБК, чтобы задать им вопросы об их финансах. При этом, только услышав о вызове полиции, «Ольга Иванова» стала стремительно уходить, отказываясь показать блог, в который она якобы пишет, и объяснить причины интереса к политикам.

Сама Куленкова покинула полицию без комментариев. МВД Грузии также пока не комментирует общение с Марией Куленковой.