США оставили движению "Талибан" оружия на сумму 85 млрд долларов

$85 млрд составляет общая стоимость оружия и военной техники американского производства, которая оказалась в руках "Талибана" после захвата власти в Афганистане, сообщает Nigroll.

Лейтенант корпуса снабжения резерва ВМС США и член Палаты представителей Джим Бэнкс (Jim Banks) в ходе выступления в Конгрессе заявил, что среди огромного количества оставленной в Афганистане техники и оружия — 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого вооружения.

"Сегодня у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира" , — отметил Бэнкс.

По его словам, "Талибаном" захвачены приборы ночного видения и тепловизионные комплексы, средства индивидуальной бронезащиты и предметы медицинского назначения.

Столь уверенно говорить об этих цифрах Бэнксу позволяет его опыт работы официальным посредником между правительством США и Афганистаном по сделкам с этим оружием.