США оставили движению "Талибан" оружия на сумму 85 млрд долларов
$85 млрд составляет общая стоимость оружия и военной техники американского производства, которая оказалась в руках "Талибана" после захвата власти в Афганистане, сообщает Nigroll.
Лейтенант корпуса снабжения резерва ВМС США и член Палаты представителей Джим Бэнкс (Jim Banks) в ходе выступления в Конгрессе заявил, что среди огромного количества оставленной в Афганистане техники и оружия — 75 000 автомашин, 200 самолетов и вертолетов, а также 600 000 единиц стрелкового и легкого вооружения.
"Сегодня у талибов вертолетов Black Hawk больше, чем у 85% стран мира", — отметил Бэнкс.
По его словам, "Талибаном" захвачены приборы ночного видения и тепловизионные комплексы, средства индивидуальной бронезащиты и предметы медицинского назначения.
Столь уверенно говорить об этих цифрах Бэнксу позволяет его опыт работы официальным посредником между правительством США и Афганистаном по сделкам с этим оружием.
"Для меня и остальных это немыслимо, но сейчас у талибов есть биометрические устройства с отпечатками пальцев, сканами глаз и данными всех афганцев, которые последние 20 лет находились на нашей стороне и помогали нам", — сказал Бэнкс.