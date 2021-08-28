Винница привлечет сотни миллионов на модернизацию аэропорта

Винницкий горсовет поддержал решение о заимствовании средств для финансирования первой очереди модернизации аэровокзала; на обновление взлетно-посадочной полосы предусмотрено финансирование из госбюджета, для старта работ по аэровокзалу привлекут кредит и продолжат поиск инвесторов-партнеров, сообщает Интерфакс-Украина.

"В рамках реконструкции аэродрома мы брали обязательства по реконструкции аэровокзала. Единственный момент, что не стоит сегодня начинать реконструкцию аэровокзала, не понимая окончательно гарантии финансирования по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы. На сегодняшний день мы в ожидании непосредственно самих средств. Хотя все организационные процедуры с нашей стороны и со стороны Кабинета министров и соответствующего министерства проведены. Мы есть в сети по финансированию, единственный вопрос - поступление средств. Мы можем начинать хоть сегодня" , - цитируется мэр Сергей Моргунов.

Что касается аэровокзала, то, по его словам:

"Мы работали над тем, чтобы по принципам ГЧП найти партнера, который построит нам или сделает реконструкцию аэровокзала", но COVID-19 внес свои коррективы. "Поэтому мы предусматриваем для первой очереди реконструкции аэровокзала 300 млн грн кредита. На этот год берем первые 30 млн грн" , - пояснил Моргунов.

Согласно предварительным расчетам горсовета, масштабная модернизация аэровокзала продлится в течение 2021-2023 гг. За средства бюджета территориальной общины уже разработана проектно-сметная документация, с использованием современных Building Information Modeling технологий. Как предполагается, пропускная способность терминала после завершения двух очередей реконструкции может достичь 550 пассажиров в час для международных и внутренних рейсов в целом.

Реконструкция аэродрома позволит принимать самолеты вместимостью до 200 пассажиров семейств Boeing 737-800 и Airbus 320. По мнению авиаэкспертов, благодаря привлечению новых авиакомпаний предприятие сможет обеспечить рост пассажиропотока до 300 тыс. пассажиров уже в первые три-четыре года после обновления инфраструктуры.