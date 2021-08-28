На границе Польши возросло число нелегалов из Беларуси

Польские пограничники сообщили о росте количества попыток нелегально попасть в страну с территории Беларуси и ожидают в эти выходные значительного наплыва мигрантов, сообщает Европейская правда.

"Число попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу снова возросло. За вчера было 130 таких попыток. Пограничники задержали 40 иностранцев, остальные 90 попыток незаконного пересечения не допустили" , - сообщили в ведомстве.

Liczba nielegalnych prób przekroczenia granicy z ????????do????????znów wzrosła.Wczoraj tj.27.08 takich prób było 130.Strażnicy graniczni zatrzymali 40 cudzoziemców, pozostałe 90 prób zostało udaremnionych????Zapowiada się pracowity weekend.#WspólneBezpieczeństwo — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) August 28, 2021

По словам пресс-секретаря Анны Михальской, среди задержанных - 14 граждан Сирии, пятеро - выходцы из Сомали, а происхождение остальных еще выясняют. Мигрантов поместят под стражу в специальные центры под управлением пограничной службы.

Задержали также сирийца с видом на жительство в Швеции, который, по первым выводам правоохранителей, собирался автобусом забрать своих соотечественников от польской границы и помочь им попасть вглубь территории страны и в другие страны ЕС.

С начала августа Польша зафиксировала более 3200 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. Из них 950 человек задержали, остальные удалось не пропустить. В центрах содержания нелегальных мигрантов сейчас находится около 1100 человек.