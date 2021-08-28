Сборную России дисквалифицировали и лишили медали на Паралимпиаде-2020

Сборная России по плаванию в составе Михаила Кулябина, Вячеслава Емельянцева, Ольги Потешкиной и Валерии Шабалиной была дисквалифицирована после окончания комбинированной эстафеты на Паралимпийских играх в Токио. В финальном соревновании 4x100 метров они стали третьими, но после окончания заплыва судьи приняли решение отдать бронзовую медаль Великобритании, сообщает Обозреватель.

Как позже стало известно причиной наказания стала ошибка при передачи эстафеты. Один из участников раньше времени прыгнул в воду.

Итоговый протокол

Победу в этой дисциплине добыла национальная сборная Великобритании, которая проплыла дистанцию за 3.40,63 секунды, установив новый мировой рекорд. Второе место у Австралии (3.46,38). Украина в эстафете представлена не была.

Первыми в своих заплывах финишировали Евгений Богодайко (категория S9), Максим Крипак (S10), Михаил Сербин (S11) и Денис Дубров (SM8). Украницы победили на дистанции 100 метров брассом, 100 метров вольным стилем, 100 метров брассом и 200 метров комбинированным стилем соответственно.

Почин парней поддержала и Елизавета Мережко. 29-летняя уроженка Херсона стала лучшей на дистанции 200 метров брассом в категории SB5.