Covid-сертификаты получили 300 тыс. человек: с какими проблемами столкнулись украинцы

В Украине за неделю Covid-сертификаты в приложении "Дія" получили более 300 тыс. человек. Однако пользователи нередко сталкиваются с проблемами относительно регистрации электронной подписи, считывании биометрии лица и пр. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает UBR.

Он напомнил, что для получения онлайн-документа необходимо оформить электронную подпись на основе технологии фото ID в "Дія.Підпис". За период с 21 августа, когда стало возможным сгенерировать сертификат, е-подписи получили 500 тыс. украинцев.

Самые распространенные проблемы, с которыми сталкивались пользователи:

трудности при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров;

некорректная информации о полученных вакцинах.

"Мы видим, что в службу поддержки еще обращаются люди, у которых возникают проблемы. Я попросил команду отработать каждый запрос, который придет в комментарии к данному посту, максимально оперативно, и помочь найти проблему" , – написал министр.

Отметим, что Covid-сертификаты могут получить украинцы, которые вакцинированы двумя дозами. Обязательным условием является наличие ID-паспорта или биометрического загранпаспорта. Без них человек не сможет оформить е-подпись с помощью фото, поскольку в реестрах отсутствует снимок лица.

Напомним, Евросоюз официально признал, что украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Теперь вакцинированные украинцы могут беспрепятственно путешествовать в пределах стран ЕС.