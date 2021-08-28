Налоговая амнистия: декларация подлежит проверке в специальном порядке

Налоговики ответили, проводятся ли контролирующим органом проверки единовременных (специальных) добровольных деклараций, сообщает ЛигаБизнес.

Пунктом 6 подразд. 9 прим. 4 разд. XX "Переходные положения" Налогового кодекса предусмотрено, что декларант имеет право добровольно подать контролирующему органу декларацию. При этом в декларации не отмечается информация об источниках получения (приобретения) декларантом объектов декларирования.

Кроме того, п. 13 подразд. 9 прим. 4 розд. XX "Переходные положения" НКУ предусмотрено, что налоговая проверка контролирующим органом не проводится относительно источника получения доходов, за счет которых были получены (приобретены) задекларированные таким декларантом активы.

В то же время, в соответствии с п. 15 подразд. 9 прим. 4 розд. ХХ "Переходные положения" НКУ декларация подлежит проверке в специальном порядке.

Так, декларация подлежит камеральной проверке, которую контролирующий орган проводит в течение 60 календарных дней, которые наступают за днем представления ему соответствующей декларации.

Целью проведения камеральной проверки является выявление арифметических и логических ошибок.

Сейчас контролирующим органом разрабатывается Порядок проведения камеральных проверок единовременных (специальных) добровольных деклараций.