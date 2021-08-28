Франция прекратила эвакуацию из Кабула: Макрон выступил с заявлением

Франция вечером 27 августа прекратила операцию "Апаган" по эвакуации граждан из столицы Афганистана в Париж. Она началась 15 августа, за это время из Кабула самолетами вывезли почти 3000 человек.﻿ Об этом заявила министр обороны Флоренс Парли, сообщает Обозреватель.

Со своей стороны президент Эммануэль Макрон указал на продолжающуюся угрозу от террористов "Исламского государства", которые взяли ответственность за теракты в Кабуле.

По словам сотрудников французской армии, сто их сограждан и более 2600 афганцев, которым угрожали за работу на Францию или за их приверженность правам человека, были эвакуированы.

В общей сложности французская армия осуществила 26 рейсов между Кабулом и 104-й авиабазой в Абу-Даби, еще 16 – между Абу-Даби и Парижем. Однако операцию "Апаган" пришлось прервать.

"Из-за того, что в аэропорту Кабула больше не соблюдаются условия безопасности после быстрого разведения американских сил, которые покинут Афганистан 31 августа" , – пояснила Парли.

Отмечается, что посол Франции в Афганистане Дэвид Мартинон продолжит работу из Парижа. Французское правительство выступило за проведение гуманитарных операций и ведение переговоров с талибами. Чтобы те позволили покинуть страну тысячам афганцев, которых не удалось эвакуировать другими способами.

Президент Эмманюэль Макрон заявил, что угроза от террористической организации "Исламское государство" по-прежнему сохраняется. По его словам, сегодня Франция готова продолжать поддержку Ирака в борьбе с ней. Об этом сказал 28 августа на совместной с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми пресс-конференции".