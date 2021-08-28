В 2022 году рецептурные препараты будут доступны только по е-рецепту
Отпуск всех рецептурных препаратов с весны 2022 года будет возможен только по электронному рецепту, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.
"Анонсируем запуск электронного рецепта для всех рецептурных препаратов на весну 2022 года, переводим отпуск рецептурных препаратов на электронный рецепт", - сказал он журналистам в субботу.
Как отметил Ляшко, такая мера является одним из условий нашей дальнейшей дискуссии о медицинском страховании.
Он напомнил, что с октября 2021 года обеспечение инсулинами будет осуществляться по электронному рецепту в рамках Государственной программы реибурсации (возмещения стоимости) лекарственных средств.