Девять украинских военнослужащих ранены во время обстрела Авдеевки

В результате обстрелов в районе Авдеевки в субботу, 9 августа, были ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих, сообщает Интерфакс-Украина.

"Во время сегодняшнего обстрела района Авдеевки и самого города, ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих. В ходе обстрела противник применял минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм соответственно, что запрещено Минскими соглашениями. На требования СЦКК прекратить огонь противник не реагировал. Адекватный ответ на обстрелы предоставили ВСУ", - указывается в сообщении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Украинская делегация в ТКГ подчеркивает, что целью обстрелов является провокация украинской стороны.

"Задачей противника является спровоцировать нас на не-адекватный ответ, а потом на своем высшем уровне заявить об "... агрессивных действиях Украины" и создать напряжение, в идеале - сорвать соответствующие переговоры президента Украины с президентом США о дальнейших путях урегулирования конфликта, в том числе - на тему участия США в таком урегулировании", - подчеркивается в сообщении.

По линии ТКГ и Министерства иностранных дел Украины направлены ноты в ОБСЕ.

Отмечается, что созыв внеочередного заседания Подгруппы по безопасности не планируется, поскольку украинская сторона ожидает отказа от российской стороны, как и в предыдущих двух случаях гибели и ранений украинских военнослужащих.