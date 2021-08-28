Украина эвакуировала из Кабула еще около 400 человек

Украина тремя самолетами эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек, сообщает РБК-Украина.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.

"Где-то около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий" , — сообщил он.

Встречать рейсы будут глава ОПУ Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"На сегодняшний день, мы можем сказать, что все украинские граждане, которые изъявили желание выехать из Афганистана, которые связались с МИД Украины, с нашими военными, которые были в Кабуле … мы уже всех эвакуировали", - заявил Ермак журналистам в аэропорту "Борисполь".

"На сегодняшний день планируется посадка трех бортов, на борту которых находятся около 360 человек. По предварительной информации ГУР Министерства обороны, около 80 граждан Украины на борту. После того, как состоятся все процедуры и проверка документов, мы сможем предоставить более точную информацию", - рассказал Енин журналистам в аэропорту "Борисполь", где приземлился первый борт с эвакуированными.