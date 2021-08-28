Возле Греции затонул грузовой корабль с тоннами украинской пшеницы

В Критском море возле Греции затонуло грузовое судно, которое везло пшеницу из Украины, сообщает УНИАН.

Авария с ливанским судном Sea Bird произошла к востоку от греческого полуострова Пелопоннес рано утром 28 августа - сигнал бедствия был подан в 00:20 по всемирному координированному времени.

Сухогруз направлялся в Тунис с 7 тоннами пшеницы. Судно шло под флагом Того.

В ходе масштабной поисково-спасательной операции все 16 членов экипажа (граждане Сирии) были спасены.

Предполагается, что ЧП произошло в результате столкновения с другим грузовым судном - Haya, которое сейчас дрейфует к северу от места происшествия.

Сигнал бедствия Sea Bird подало в 00:20 по всемирному координированному времени. На его борту находилось 16 человек экипажа – их всех удалось спасти.