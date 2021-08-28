Энергокомпании будут ежедневно отчитываться о запасах угля

В Украине создана межведомственная рабочая группа для координации и мониторинга накопления угля. Инициаторы: Минэнерго, Минэкономики, Минфин, Мининфраструктуры, Фонд госимущества, руководство компаний АО "Укрзализныця", ОАО "Донбассэнерго", "Центрэнерго", ООО "ДТЭК", сообщает UBR.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что нужно трудиться в режиме day-by-day для оценки ситуации и координации действий по накоплению угля, чтобы пройти отопительный сезон без нарушений безопасности поставок электрической энергии потребителям.

Совсем скоро будут введены унифицированные отчетные формы для сбора и анализа информации о состоянии обеспечения угольной продукцией.

Угледобывающие предприятия и компании тепловой генерации обязали каждый день информировать Минэнерго о плановых и фактических объемах добычи угля, их запасах на складах, объемах поставки на ТЭС и ТЭЦ и состоянии накопления угля на складах тепловой генерации (объемах поставок (факт/план), в том числе – импорте, сработанности угля, запасах на складах).

По данным Минэнергетики, по состоянию на 28 августа, на складах теплоэлектростанций (ТЭС) находится 1 285,7 тыс. тонн угля.