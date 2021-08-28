На США идет мощнейший ураган: Байден объявил ЧС, идет эвакуация

Соединенные Штаты Америки начали эвакуацию подверженного наводнениям Нового Орлеана и нефтяных вышек в Мексиканском заливе, чтобы уменьшить ущерб от урагана "Ида", который уже обрушился на Кубу и приближается к побережью Луизианы, сообщает УНИАН.

По данным Национальной метеорологической службы, поздно в пятницу ураган вызвал порывы ветра скоростью до 130 километров в час. Ожидается, что он выйдет на берег США на юго-востоке Луизианы днем или вечером 29 августа (по местному времени). К тому времени шторм значительно усилится.

Синоптики утверждают, что "Ида", вероятно, обрушится на сушу в США в виде мощного шторма категории 4 по пятиступенчатой шкале Саффира-Симпсона. Поэтому ожидается ветер скоростью около 225 километров в час, сильные ливни. В результате большая часть береговой линии Луизианы погрузится под воду на несколько футов.

Кроме этого, ожидаются торнадо, широкомасштабные отключения электроэнергии и наводнения во внутренних районах от проливных дождей по всему региону.

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс призвал жителей готовиться к урагану, а власти Нового Орлеана приказали местным жителям эвакуироваться за пределами городской системы дамб и разместили объявления о добровольной эвакуации для остального населения.

Американские энергетические компании, которые стараются завершить эвакуацию морских платформ в Мексиканском заливе перед ураганом, сократили добычу нефти почти на 60%, а добыча газа - почти наполовину.

В преддверии урагана американский президент Джо Байден объявил в Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана чрезвычайное положение на федеральном уровне.

Метеорологи уже предупреждают о том, что по своей разрушительности "Ида" может переплюнуть даже печально известный ураган "Катрина". Кроме Нового Орлеана, он угрожает также другим крупным городам: Ноксвилю, Мемфису и Чарльзтону.

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Авторы: Дмитрий Шварц, Станислав Кожемякин