Минздрав планирует усовершенствовать систему контроля клиник

Министерство здравоохранения планирует усовершенствовать систему контроля медучреждений, работающих в Программе медицинских гарантий (ПМГ), со стороны Национальной службы здоровья Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения Виктор Ляшко, на ближайшем заседании правительства может быть принят проект постановления, которое урегулирует возврат денег, выплаченных в рамках контрактов с НСЗУ, клиникам, которые не могут обеспечить надлежащего качества медицинской услуги.

"На ближайшем заседании Кабмина мы примем постановление, которое урегулирует систему мониторинга НСЗУ. Планировали принять его раньше, но были вопросы и дискуссии", - сказал он.

Ляшко уточнил, что речь идет о полномочиях НСЗУ требовать возврата средств от клиник, которые не смогли выполнить условия контракта.

"Теперь НСЗУ сможет приезжать и смотреть, отвечают ли данные, которые медучреждение подало в НСЗУ по факту. Например, если законтрактованы медуслуги по лечению инсультов и инфарктов, а в клинике нет ангиографа, то может возникнуть вопрос к этому медучреждению, и оно должно будет вернуть деньги", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав до конца года планирует утвердить более 50 из 70 унифицированных протоколов лечения, чтобы пациенты госпитализировались в то медучреждение, которое может оказать помощь в соответствии с этими протоколами.