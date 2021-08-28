ИГИЛ за две недели до взрыва в Кабуле предупредил о подготовке к атакам

Один из командиров террористической организации ИГИЛ за две недели до взрыва в аэропорту Кабула предупреждал журналиста CNN о подготовке к атакам в Афганистане, сообщает Сегодня.

Интервью представитель ИГИЛ дал международному корреспонденту Клариссе Уорд за две недели до теракта перед тем, как "Талибан" захватил власть в Афганистане. Однако опубликовали его только в минувшую пятницу вечером.

ИГИЛ вербовал членов в свои ряды и ждал, пока США и другие иностранные войска покинут страну.

"Когда иностранцы и люди со всего мира покинут Афганистан, мы можем возобновить наши операции" , – сказал командир, чье лицо было скрыто в интервью.

Журналистка сказала, что террористическая организация "затаилась и ждет времени для удара".

"За две недели до нападения в Кабуле, телеканал CNN взял интервью у старшего командира организации ИГИЛ. В это время командир сказал Уорд, что группа затаилась и ждет времени для удара. Как отмечает Уорд, это были "слова, которые оказались устрашающе пророческими" , – пишет в твиттере другой журналист CNN Андерсон Купер.

Two weeks prior to the attack in Kabul, CNN's @clarissaward interviewed a senior ISIS-K commander. At that time the commander told Ward the group was laying low and waiting for a time to strike. As Ward notes, these were "words that turned out to be eerily prophetic." pic.twitter.com/XV7RggUEg4 — Anderson Cooper 360° (@AC360) August 28, 2021

Почему ИГИЛ восстал против Талибана

Собеседник CNN рассказал, что раньше он воевал на стороне "Талибана", но покинул их ряды из-за того что они якобы стали более умеренными под влиянием западных идей.

"Мы действовали в рядах талибов. Однако эти люди не были с нами с точки зрения веры, поэтому мы обратились в ИГИЛ. Если кто-то соглашается с нами в этом, то это наш брат. В противном случае мы объявляем ему войну, будь то талиб или кто-либо другой" , – сказал боевик.

Ведется ли подготовка к терактам за пределами Афганистана – игиловец не сказал, заявив, что может комментировать только операции в Афганистане.

Накануне Байдена предупредили об угрозе нового теракта в Кабуле. Он может произойти в ближайшие дни в районе аэропорта.