Военным США разрешили наносить удары по ИГ без одобрения Белого дома

Военным США разрешили наносить удары по ИГ без одобрения Белого дома

Президент США Джо Байден разрешил вооруженным силам страны наносить удары по любым целям, связанным с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" в Афганистане, сообщает ТАСС.

Об этом в субботу написала Politico со ссылкой на трех американских чиновников, ознакомленных с деталями операции.

По данным издания, Пентагон, согласно распоряжению Байдена, может наносить удары по террористам из ИГ без предварительного одобрения Белого дома.

"Если мы найдем новые [цели ИГ], то мы их атакуем", - сообщил газете один из чиновников.

Он утверждает, что руководство Пентагона и раньше обладало такими полномочиями, однако Байден в пятницу подтвердил их в инструкциях американским военным. В ближайшие дни они должны нанести новые авиаудары по целям ИГ.

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