Военным США разрешили наносить удары по ИГ без одобрения Белого дома

Президент США Джо Байден разрешил вооруженным силам страны наносить удары по любым целям, связанным с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением террористической организации "Исламское государство" в Афганистане, сообщает ТАСС.

Об этом в субботу написала Politico со ссылкой на трех американских чиновников, ознакомленных с деталями операции.

По данным издания, Пентагон, согласно распоряжению Байдена, может наносить удары по террористам из ИГ без предварительного одобрения Белого дома.

"Если мы найдем новые [цели ИГ], то мы их атакуем" , - сообщил газете один из чиновников.

Он утверждает, что руководство Пентагона и раньше обладало такими полномочиями, однако Байден в пятницу подтвердил их в инструкциях американским военным. В ближайшие дни они должны нанести новые авиаудары по целям ИГ.