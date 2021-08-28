Во Франции тысячи людей снова вышли на протесты
Акции против требования COVID-сертификатов для доступа к ряду услуг, а также против обязательной вакцинации для медиков, седьмую субботу подряд собрали тысячи людей в десятках городов Франции, сообщает Деловая столица.
Четыре акции организуют в Париже, а в целом по территории страны — более 200.
Одну из парижских демонстраций снова собрал ультраправый политик Флориан Филиппо — лидер партии "Патриоты", бывший соратник Марин Ле Пен.
Еще две собирают активисты, близкие к "желтым жилетам", Софи Тисье и Себастьян Филиппар. На всех четырех целом ожидают 12-20 тысяч человек, оценку фактического количества участников еще не приводили.
В Марселе, по оценкам полиции, на демонстрацию вышли около 3000 человек, по сравнению с 4000 на прошлой неделе.
Акции проходят также в Монпелье, Тулузе, Ницце и многих небольших городах.
В настоящее время известно об инцидентах только в Тулузе, где против демонстрантов применили слезоточивый газ.
В прошлую субботу, по оценкам министерства внутренних дел, протесты собрали около 175 500 человек. Это меньше, чем около 215 тысяч 14 августа и 237 тысяч за неделю до того.
Напомним, парламент Франции утвердил закон, требующий предъявить ковидний "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывающий вакцинироваться весь медперсонал. Президент Эммануэль Макрон и правительство считают эти шаги необходимыми для защиты уязвимых групп и во избежание нового локдауна.
Соцопросы показывают, что большинство французов поддерживают такое решение и не одобряют протесты.