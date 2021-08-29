Украинская чемпионка мира снялась на природе топлес

Спортсменка из Черкасс Виктория Черненко, которая осенью прошлого года выиграла чемпионат мира по фитнесу среди юниоров в своей ростовой категории (до 160 см), поразила своих поклонников в Instagram провокационным фото. В кадре чемпионка Украины лежит топлес на природе в селе Ставище (Киевская область), сообщает Обозреватель.

Фитоняшка приехала к своим родственникам и не упустила шанс посниматься в откровенной фотосессии.

"Жить надо так ,чтобы каждый , кто с тобой общался , потом жалел , что ты не рядом…." – подписала одну из фотографий спортсменка .

Виктория Черененко топлес. Источник: Instagram спортсменки

Виктория Черененко. Источник: Instagram спортсменки

Виктория Черененко на природе. Источник: Instagram спортсменки

Виктория Черененко дома. Источник: Instagram спортсменки