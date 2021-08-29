США перешли к последней фазе эвакуации из Кабула
Соединенные Штаты Америки перешли к финальной фазы операции по эвакуации своих сил из столицы Афганистана Кабула, сообщает УНИАН.
В частности, до вывода войск эвакуации в аэропорту Кабула ожидают чуть более тысячи гражданских лиц.
При этом один из чиновников на условиях анонимности сообщил журналистам, что дата и время окончания операции еще не определены.
"Мы хотим, чтобы все иностранные гражданские лица и те, кто находится в опасности, были эвакуированы сегодня. Силы начнут вылетать, когда этот процесс будет завершен", - отметил источник, находящийся сейчас в аэропорту Кабула.