США перешли к последней фазе эвакуации из Кабула

Соединенные Штаты Америки перешли к финальной фазы операции по эвакуации своих сил из столицы Афганистана Кабула, сообщает УНИАН.

В частности, до вывода войск эвакуации в аэропорту Кабула ожидают чуть более тысячи гражданских лиц.

При этом один из чиновников на условиях анонимности сообщил журналистам, что дата и время окончания операции еще не определены.