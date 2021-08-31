Что модно осенью 2021: от трендовых цветов до обуви, курток и аксессуаров
С приходом нового сезона модники задумываются о том, какая одежда, обувь и аксессуары будут в тренде осенью 2021, а от каких атрибутов нужно избавиться в своем гардеробе. По словам стилистов, в прохладный сезон можно миксовать любимые вещи из гардероба: от жакетов и верхней одежды свободного кроя до уютных вязаных вещей, сообщает Обозреватель.
О том, что будет в тренде в новом сезоне и какие самые главные цвета этой осени, рассказала украинский дизайнер Ольга Аленова. Эксперт также дала несколько важных советов.
"Осенью свое внимание нужно уделить цветовым решениям, поскольку все базируется именно на выборе оттенков. Так, в моде будут яркие цвета (желтый, фуксия), серый, а также разные оттенки голубого", – сказала модельер.
Что носить осенью 2021:
- стиль милитари (использование в одежде элементов военного снаряжения);
- открытая спина в нарядах (платья, блузы);
- крупные сумки;
- маленькие аксессуары (в частности мини-сумки);
- цвет camel – можно сочетать в верхней одежде (пальто, куртки, жакеты), платьях, аксессуарах (косынки, сумки);
- пиджаки с объемными плечами;
- oversize куртки (в тренде остаются пуховики).
В моде будет многослойность. Актуально использовать вязаные вещи и самые разнообразные жилеты, длинные в том числе. В новом сезоне в тренде накидки, кейпы и пончо.