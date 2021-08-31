Что модно осенью 2021: от трендовых цветов до обуви, курток и аксессуаров

С приходом нового сезона модники задумываются о том, какая одежда, обувь и аксессуары будут в тренде осенью 2021, а от каких атрибутов нужно избавиться в своем гардеробе. По словам стилистов, в прохладный сезон можно миксовать любимые вещи из гардероба: от жакетов и верхней одежды свободного кроя до уютных вязаных вещей, сообщает Обозреватель.

О том, что будет в тренде в новом сезоне и какие самые главные цвета этой осени, рассказала украинский дизайнер Ольга Аленова. Эксперт также дала несколько важных советов.

"Осенью свое внимание нужно уделить цветовым решениям, поскольку все базируется именно на выборе оттенков. Так, в моде будут яркие цвета (желтый, фуксия), серый, а также разные оттенки голубого" , – сказала модельер.

Осенью в моде яркие цвета – желтый, фуксия, а также серый и разные оттенки голубого

Что носить осенью 2021:

стиль милитари (использование в одежде элементов военного снаряжения);

Стиль милитари на девушках выглядит эффектно

открытая спина в нарядах (платья, блузы);

Наряды с открытой спиной придадут женственности и сексуальности

крупные сумки;

Объемные сумки хорошо дополняют любой образ

маленькие аксессуары (в частности мини-сумки);

Миниатюрные сумки – тренд осени 2021

цвет camel – можно сочетать в верхней одежде (пальто, куртки, жакеты), платьях, аксессуарах (косынки, сумки);

В моде будут наряды цвета camel

пиджаки с объемными плечами;

Пиджаки с большими плечами должны появиться у каждой модницы в осеннем гардеробе

oversize куртки (в тренде остаются пуховики).

Объемные куртки – снова в тренде осенью

В моде будет многослойность. Актуально использовать вязаные вещи и самые разнообразные жилеты, длинные в том числе. В новом сезоне в тренде накидки, кейпы и пончо.