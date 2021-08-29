В США решили взыскать $200 тыс. со Стивена Сигала

Окружной суд Нью-Йорка разрешил Комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки добиваться того, чтобы голливудский актер Стивен Сигал вернул больше 200 тысяч долларов, сообщает InfoResist.

Сигала обвиняют в том, что он скрывал свои доходы, когда рекламировал криптовалюту Bitcoiin2Gen. Уточняется, что актер занимался коммерческим продвижением этой криптовалюты в 2018 году и смог заработать таким образом 157 тысяч долларов.

Также сообщается, что в 2020 году актер достиг соглашения по спору с Комиссией по ценным бумагам. Он обязался выплатить в качестве компенсации больше 330 тысяч долларов, однако заплатил только 75 тысяч и после этого перестал выходить на связь.

Суд постановил, что Комиссия может добиваться от Сигала выплат оставшейся суммы через его бизнес-менеджера, поскольку сам актер на данный момент проживает в Москве.