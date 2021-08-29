Девятилетний мальчик умер от ожога ядовитой медузы

Девятилетний израильтянин умер от ожога ядовитой медузы на одном из пляжей на острове Пханган в Таиланде, сообщает NEWSru.

Судя по имеющейся информации, мальчик получил ожог от соприкосновения с коробчатой медузой (Box Jellyfish), с которыми можно столкнуться в прибрежных водах Таиланда в июле-октябре, в сезон дождей.

Обычно на пляжах, где есть угроза появления коробчатых медуз, установлены предупреждающие знаки. Отдыхающим советуют не купаться в таких местах или входить в воду в защитных костюмах. Более опасным является купание вечером, после захода солнца, когда медуз невозможно рассмотреть ни в воде, ни на песке.