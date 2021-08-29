Ряд поездов задерживается из-за схода грузовых вагонов с рельсов

"Укрзализныця" предупредила об опоздании ряда пассажирских поездов. Причиной тому является хождение четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2, сообщает РБК-Украина.

Указано, что из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск-Запорожье-1.

Так, ожидается задержка до 2 часов следующих поездов:

№72 Киев-Запорожье,

№142 Мариуполь-Одесса,

№120 Запорожье-Львов,

№119 Львов-Запорожье,

№116 Киев - Бердянск.

Автор: Мария Кучерявец