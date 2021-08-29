Ряд поездов задерживается из-за схода грузовых вагонов с рельсов

Ряд поездов задерживается из-за схода грузовых вагонов с рельсов
Фото: Запорожье-2

"Укрзализныця" предупредила об опоздании ряда пассажирских поездов. Причиной тому является хождение четырех вагонов грузового поезда под станцией Запорожье-2, сообщает РБК-Украина.

Указано, что из-за схода вагонов несколько пассажирских рейсов будут курсировать по измененному маршруту через Запорожье-Левое - Вольнянск-Запорожье-1.

Так, ожидается задержка до 2 часов следующих поездов:

  • №72 Киев-Запорожье,
  • №142 Мариуполь-Одесса,
  • №120 Запорожье-Львов,
  • №119 Львов-Запорожье,
  • №116 Киев - Бердянск.

Автор: Мария Кучерявец

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