Франция и Великобритания предлагают создать в Кабуле зону безопасности

Франция и Великобритания на экстренном заседании Организации Объединенных Наций в понедельник представят резолюцию с предложением создать в Кабуле безопасную зону, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Macron says France will stay in Iraq whatever U.S. decides to do https://t.co/Fgb3wRNQlx pic.twitter.com/crWGtEEQSV — Reuters (@Reuters) August 28, 2021

"Наше предложение по резолюции направлено на определение безопасной зоны в Кабуле, находящейся под контролем ООН, которая позволит продолжить гуманитарные операции" , - сказал Макрон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш созывает встречу по Афганистану с посланниками ООН в Великобритании, Франции, США, Китае и России - постоянными членами Совета Безопасности, обладающими правом вето.

Макрон заявил в субботу, что Франция вела предварительные переговоры с талибами о гуманитарной ситуации в Афганистане и возможной эвакуации большего числа людей из страны.

Военные силы США, которые охраняют аэропорт в Кабуле, должны быть выведены к крайнему сроку, установленному президентом Джо Байденом до 31 августа.

Франция входит в число стран, которые также прекратили эвакуацию из аэропорта Кабула.