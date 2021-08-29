Луческу оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что жеребьевка Лиги чемпионов для его клуба сложилась не самым удачным образом. По мнению румынского наставника "бело-синим" выпала сложная группа, сообщает Обозреватель.

Мирча Луческу. Источник: Digi Sport Special.

Луческу уверен, что "Динамо" будет непросто играть с такими грандами мирового футбола, как "Барселона", "Бавария" и "Бенфика" – будет непросто. Собрались лучшие команды континента.

"Мы собираемся достойно выступить, но моя проблема в том, что травмированы четыре игрока стартового состава. Это совсем не просто. У нас есть проблемы, но я надеюсь провести хорошие матчи" .– сказал Мирча Луческу в Digi Sport Special﻿.

Динамо уже играло с Барселоной

Я был бы очень рад, если бы мне удалось провести такую игру, как в прошлом году в "Барселоне".

"Я надеюсь, что мы справимся, так футбол есть футбол и результаты могут прийти. В это важно верить " , – добавил Мистер.

"Динамо" с "Барселоной" уже играло в одной группе в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

Динамо проиграло Барселоне

Матч 3-го тура в столице Каталонии завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. В поединка 4-го тура группового этапа на НСК "Олимпийский" был зафиксирован счет 0:4.