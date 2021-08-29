Худшие переговоры всегда были с Путиным - Порошенко

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал, что одним из самых сложных переговорных марафонов во время его каденции был процесс ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, сообщает Обозреватель.

Порошенко отмечает – речь шла о европейской мечте для Украины, поэтому ответственность была чрезвычайно высока.

"Любые переговоры являются сложными. Легких переговоров просто не существует. К любым контактов, особенно высокого уровня, всегда ведет непростая дорога подготовки, внутренней мобилизации как переговорщиков, так и власти в целом. Это и вопрос национальных интересов, и аргументации позиции государства. В то же время это также о компромиссе и, обязательно, выполнение достигнутых договоренностей по результатам переговоров" , – отмечает Порошенко.

"Самыми тяжелыми из своего опыта для меня были переговоры с Нидерландами. Помните, сколько бед нам наделал консультативный референдум в этой действительно дружественной для нас стране в 2016 году? Будущее Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом балансировало между "быть или не быть". Висело на волоске" , – напомнил Петр Порошенко.

"Тогда в течение длительного времени я имел множество переговоров и с Нидерландами, и с друзьями в Брюсселе, других столицах ЕС для поиска той формулы, которая бы не позволила лишить наше государство, украинцев заветной европейской перспективы. И нам это удалось, потому что действовали смело, настойчиво, твердо и стратегически. Голоса за ратификацию в Нидерландах собирали по всей Европе" , – констатирует Порошенко.

"Понимая, что кто-то может удивиться, почему тяжелыми для меня были эти переговоры, а не, например, 18-часовой переговорный марафон по Минских договоренностей 2015 года, сразу отвечу: тяжелые, так как речь шла о европейской мечте. Оккупированные территории можно вернуть. Однако нельзя лишать мечты, веры в будущее, стратегического видения развития государства. Я четко понимал, что находится на кону тех переговоров. И это понимание, высокий уровень ответственности были самыми тяжелыми" , – объясняет Порошенко.

"Худшие переговоры всегда были с Путиным, потому что ты всегда понимаешь – о чем бы ни говорили, веры в исполнение договоренности этому человеку нет. Подтверждение видим и сегодня, когда договоренности по комплексу минских мероприятий и дальше остаются невыполненными с российской стороны. Кремль продолжает стрелять, не отказывается от оккупации наших территорий, переводит проблемные вопросы мирного процесса "с больной головы на здоровую" , – замечает пятый Президент.

"Нашей команде никогда ничего не давалось просто так, не падало как манна небесная. Мы никогда не позволяли себе публичных претензий к партнерам, но все, что имеем, профессионально боролись путем сложных внутренних реформ, непростых внешних переговоров и дипломатических комбинаций.