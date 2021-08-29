Майклу Джексону могло бы исполниться 63: хиты, которые стали легендой

Покажите нам хоть одного человека, который не знает Майкла Джексона. Нет таких? Тогда давайте вспомним, чем он покорил весь мир и почему его имя знают все - от более старшего поколения до детей, сообщает УНИАН.

Майкл Джексон - это американский певец, танцор, киноактер и автор песен. Первые шаги к мегапопулярности он сделал в12 лет, выступая в детской группе "Пятерка Джексонов", а впоследствии стал одним из самых коммерчески успешных сольных артистов в истории. Он является обладателем многочисленных премий и наград; считается "королем попмузыки".

В активе Джексона тринадцать премий "Грэмми", столько же раз он поднимался со своими песнями на первую ступень американских чартов продаж. Дважды его имя занесено в Зал славы рок-н-ролла - как участника "Пятерки Джексонов" (1997) и как сольного исполнителя (2001). А его альбом "Thriller" был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как диск, который был распродан наибольшим тиражом за всю историю музыки (108 млн экземпляров, по состоянию на 2010 год).

Мир мог бы еще очень долго наслаждаться его творчеством, если бы не внезапная смерть артиста. 25 июня 2009 года Майкл внезапно умер в возрасте 50 лет из-за остановки дыхания и сердца из-за передозировки лекарствами.

Michael Jackson - Billie Jean

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Michael Jackson - You Are Not Alone

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Michael Jackson - Childhood

Michael Jackson - Hollywood Tonight

Michael Jackson - Speed Demon