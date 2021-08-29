Какие европейские автопроизводители расстанутся с ДВС

Многочисленные заявления и публикации о том, что какой-то производитель прекращает производство автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами, на самом деле не так однозначны, как кажется на первый взгляд. И даты этих прекращений - не глобальны, а нередко касаются только какого-то региона, сообщает Autoconsulting.

Данные о том, как будет проходить электрификация автомобильной отрасли в европейских странах были собраны в докладе Европейской Ассоциации перевозчиков автомобилей ECG и аналитической компании Automotive from Ultima Media. Они охватывают период с 2021-го по 2035 год. И о том, что планируют в странах сайт уже рассказывал.

Сегодня о том, как под европейские запреты будут подстраиваться автопроизводители. Ведь они, фактически, получили двойную нагрузку. Переход на экологически чистый транспорт совпал с карантином и спадом продаж. А если добавить сюда мировой дефицит микрочипов, то нагрузка выйдет тройной.

По данным исследования ECG и Automotive from Ultima Media, в результате на восстановление европейского автопрома потребуются почти десять лет. Кризис Covid привел к резкому падению общего объема продаж автомобилей в 2020 году - до 13,69 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, это - на 23,7% меньше. Общие объемы в 2021 году вырастут на 9,6% и достигнут 15,01 млн единиц. Восстановление европейского рынка продолжится с дальнейшим ростом на 6% и достигнет 15,92 млн единиц в 2022 году. Однако, подчеркивают аналитики, этот рост начинается с низкой базовой точки пандемии, и не компенсирует значительный упадок в 2020 году. Скорее всего, потребуется время до 2027-2028 годов, прежде чем объемы в европейском регионе достигнут до пандемического уровня в 18 миллионов единиц.

Восстановление будет происходить в контексте непрерывного спада продаж автомобилей с силовыми агрегатами ДВС. И в первую очередь - дизельных. Прогнозируется, что доля объемов продаж авто с ДВС в Европе упадет с 77,4% в 2020 году до 68,1% в 2021 году и до 63,3% в 2022 году. Соответственно, рост объемов реализации будет достигаться только благодаря резкому увеличению спроса на электромобили и PHEV. При этом, доля таких электрокаров будет расти. С 10,2% продаж в 2020 году, до 14,0% в 2021 году и до 16,1% в 2022 году.

При этом, концу 2021 года производство вырастет всего на 5,46%, учитывая продолжающуюся нехватку микросхем и других материалов, влияющую на производственную цепочку поставок. Скажется также дефицит рабочей силы и таких материалов, как сталь, поролон, кожа, резина. Частично медленное восстановление аналитики объясняют еще и тем, что сегодня OEM-производители делают упор на прибыль, а не на объем производства. Соответственно, они отдают приоритет транспортным средствам с более высокой маржой - таким, как внедорожники и модели премиум-класса. Подавляющее большинство автомобильных марок не стремится к высоким объемам продаж автомобилей с более низкой маржой, особенно во время перебоев в цепочке поставок. В связи со всем вышесказанным, восстановление будет происходить постепенно.

В течение ближайших 15 лет производство автомобилей в Европе перейдет на электромобили из-за политики достижения полной углеродной нейтральности к 2050 году в ЕС и Великобритании, запрета ЕС на продажу автомобилей с ДВС с 2035 года и требований программы “Fit for 55”. Между тем, последний план ЕС по климату на период до 2030 года дополнительно определяет сокращение выбросов CO 2 на 50% на км, по сравнению с уровнями 2021 года. А некоторые европейские страны, такие как Великобритания, сокращают спрос на ДВС с 2030 года. Это приведет к снижению производства автомобилей в европейском регионе на 5,2% в 2031 году. Однако, хотя OEM-производители сократят производство автомобилей с ДВС для европейского региона, чтобы избежать накопления непроданных авто, полностью оно не прекратится. Ведь будет продолжаться производство автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на экспорт. В первую очередь для Китая, США и стран Азии. Но в перспективе, поскольку Китай стремится к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов углерода, а США - вновь присоединяются к Парижскому соглашению, преобладающий экспортный спрос также переместится на более экологичные авто. Хотя, спрос в этих регионах вряд ли будет расти такими же темпами, как в Европе.

Электрификация может ударить по немецкому экспорту

Производство новых авто в Германии в 2020 году снизилось на 24,35%. Как ожидается, в 2021 году оно вырастет только на 3,36% из-за нехватки микросхем и материалов. В 2022 году производство вырастет на 20%, чтобы компенсировать упущенные в предыдущие годы объемы. Параллельно немецкое автомобильное производство находится в процессе трансформации, поскольку к 2035 году выпуск автомобилей с ДВС сократится с примерно 60% до менее 10%. И эти 10% будут идти, в основном, на экспорт. По прогнозам аналитиков, немецкое автомобильное производство, вероятно, испытает шок от окончательного запрета ЕС на продажу автомобилей с ДВС в 2035 году. К этому времени (2035 г) производство электромобилей в Германии составит более 70% производства низковольтных двигателей. Другие факторы, такие как долевое владение, приведут к дальнейшему сокращению выпуска автомобилей в Германии. Кроме того, здесь будут делать больший упор на авто премиум-класса. Экспорт электромобилей останется на высоком уровне, но в целом объемы производства будут снижаться, по мере вывода из эксплуатации автомобилей с ДВС.

Электромобили открывают хорошие возможности производства и экспорта для французских OEM-производителей. В 2020 году выпуск легковых авто во Франции снизился на 38,48%. В 2021 году ожидается рост на 20% - до 1,59 млн единиц. Производство во Франции, в основном, предназначено для внутреннего рынка. Но, поскольку Renault и Stellantis объявили о крупных планах по выпуску электромобилей, ожидается, что производственный микс будет, в значительной степени, ориентироваться на электромобили с аккумуляторными батареями. А их поставки направят и в Европу, и за ее пределы. Компания Peugeot из Stellantis заявила, что в 2025 году она станет на 100% электрической. Renault объединяет три завода на севере Франции в «ElectriCity», где планирует производить 400 000 электромобилей в год к 2025 г. И Renault, и Stellantis нацелены на стимулирование экспорта и получение прибыли от роста спроса на электромобили в Европе.

В Великобритании в 2020 году объемы производства сократились на 28,86%. Ожидается, что в 2021 году выпуск автомобилей должен вырасти на 9,18%. Шок от COVID-19 и Brexit привел к резкому снижению местного производства. Но глобальные производители для улучшения перспектив объявили о новых производственных требованиях для Великобритании. Они должны помочь в выпуске электромобилей Nissan, Jaguar Land Rover и Stellantis. Правительство Великобритании также намерено продвигать автомобили на водородных топливных элементах.

Инвестиции Stellantis могут помочь возродить итальянское производство и экспорт. В 2020 году в Италии произошло 15% -ное сокращение выпуска легковых авто. В 2021 году ожидается почти полное восстановление итальянского рынка. Но этому может помешать дефицит предложения. Инвестиции Stellantis помогут увеличить экспорт Jeep и Fiat на новые рынки, а также - превратить завод в Мелфи в центр электромобилей. Хотя эксперты не ожидают, что Италия восстановит производство и экспорт сверх уровней, существовавших до COVID. Поэтапный отказ от автомобилей с ДВС после 2030 года, вероятно, приведет к сокращению производства в Италии, особенно в связи с падением экспортного спроса на авто ДВС.

Производство в Испании наоборот будет зависеть от развития электромобилей. Объемы выпуска легковых авто в Испании в 2020 году снизилось на 19,6%. В настоящее время аналитики прогнозируют ежегодный рост на 4%. В том числе и в этом году. Испания преимущественно является производственной базой ДВС, и развитие производства электромобилей в других странах Европы ударит по ее объемам. Однако OEM-производители инвестируют в производство электромобилей в Испании. VW сформирует центр электрической мобильности в Испании для своей дочерней компании SEAT. В то же время Ford также, вероятно, увеличит выпуск электромобилей в Испании, чтобы достичь целей по объемам электромобилей в Европе. Stellantis будет использовать свой завод в Виго для производства легких коммерческих автомобилей, в том числе K9 для Toyota. В целом, объемы производства в Испании вряд ли восстановятся до тех пор, пока не начнется рост выпуска электромобилей. Однако, и тогда общий объем производства может сократиться, поскольку выпуск автомобилей с ДВС будет прекращен после 2030 года.