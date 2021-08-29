На дорогах появятся новые радары TruCAM

Патрульная полиция получила в распоряжение очередную партию радаров TruCAM. С 30 августа их начнут использовать в шести областях Украины, сообщает АвтоПортал.

Как пишет пресс-служба Патрульной полиции, стражи порядка с радарами TruCAM будут контролировать скоростной режим на 10 участках дорог в Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Харьковской областях.

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Радары TruCAM будут работать как в населенных пунктах, так и на трассах. Их расположение не является секретом – они отмечены на картах, а в полиции опубликовали адреса патрулирования экипажей:

•  Краматорск, ул Левобережная;

•  4-9 км дороги P-18 Житомир-Попельня-Сквира-Володарка-Ставище;

•  Запорожье, ул. Скворцова;

•  Бердянск, Мелитопольское шоссе

•  51-55 км дороги Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;

•  137-139 км дороги Н-10 Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга;

•  113-116 км дороги Р-24 Татаров-Косов-Коломыя-Каменец-Подольский;

•  Кропивницкий, ул. Вокзальная;

•  Кропивницкий, ул. Мурманская;

•  519-532 км адороги М-03 Киев-Харьков-Должанский.

В общей сложности полицией уже используются 180 приборов TruCAM на 319 участках дорог. О контроле скоростного режима предупреждают дорожные знаки, а в патрульных авто включены проблесковые маячки.

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