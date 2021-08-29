Байден "уснул": в сети запустили фейк о президенте США
В Twitter стал вирусным ролик с президентом США Джо Байденом, якобы уснувшем на официальной встрече. Она состоялась с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в Овальном кабинете Белого дома, сообщает Обозреватель.
Кадры оказались фейком, а в их распространении заподозрили республиканских членов Конгресса.
Отмечается, что сперва запись в своем Twitter опубликовал республиканец Джозеф Левис. Затем ее репост сделали конгрессмены Марджори Тейлор Грин и Лорен Боберт. Они потребовали отстранить Байдена от должности и заявили, что из-за поведения президента "Америка находится в опасности".
Однако пользователи тут же указали, что видео или фейковое, или просто неполное: "Его руки двигаются", "Снова ложь. Это называется "слушать с уважением и вниманием", "Байден сразу же отвечает. Опубликуйте полное видео, и вы поймете, что это ложь".
На оригинальном видео со встречи политиков, которое опубликовано на YouTube-канале C-SPAN, действительно можно заметить, что Байден сидел, опустив взгляд вниз.
Но по сравнению с его статичным положением на фейковом ролике, на этом видно, что американский лидер, скрестив ладони в замок, постоянно перебирает пальцами. Также на видео он сразу начинает говорить после того, как свою речь завершил его собеседник.