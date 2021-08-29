Тина Кароль призналась в любви особенному мужчине

Это ее пиар-менеджер Павел Орлов, который 27 августа отметил день рождения, а певица не смогла пропустить такое событие и публично призналась мужчине в любви, сообщает РБК-Украина.

Так, в Instagram Stories она запостила фото Павла, на котором он расположился с книгой в руках на фоне винтовой лестницы и улыбается в камеру.

"Жизнь — винтовая лестница, этот день был на верхней ступени для тебя. Ты дошел. Я люблю тебя, с днем рождения, "ПО" , — оставила трогательное послание имениннику Кароль.

Тина душевно обратилась к близкому мужчине-имениннику (instagram.com/tina_karol)

В прошлом году в честь дня рождения Орлова, Кароль устроила ему приятный сюрприз. Она организовала персонально для именинника уникальный вечер классической музыки — в зале были только певица и ее пиарщик и близкий человек.