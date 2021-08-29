Талибы расстреляли известного афганского музыканта

Представители радикального движения "Талибан" расстреляли известного афганского музыканта Фавада Андараби, выступавшего против исламистского движения, сообщает УНИАН.

Убийство произошло в Андарабе (провинция Баглан) в субботу, 28 августа. Талибы вывели мужчину из собственного дома и расстреляли.

Бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Масуд Андараби написал в Twitter, что Фавад Андараби своими песнями "просто доставлял радость этой долине и ее жителям".

"Как он здесь пел, "наша прекрасная долина... страна наших предков" не подчинится жестокости Талибана" , – написал экс-министр.

Ранее стало известно, что талибы решили запретить публичное исполнение музыки в стране.