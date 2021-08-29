"Донецк – лучший город на земле" - Ахметов поздравил дончан
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов поздравил жителей временно неподконтрольного Украине Донецка с Днем города и Днем шахтера, заверив их в том, что рано или поздно мирная жизнь таки вернется в регион, сообщает Интерфакс-Украина.
"Дорогие друзья! Земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города! Я вырос в шахтерской семье и точно знаю, что эта профессия требует бесстрашия и самоотдачи, силы духа и выносливости. Быть шахтером – это быть человеком, который готов к опасному и сложному труду. Быть шахтером – это быть верным товарищем и всегда следовать принципам взаимовыручки", - говорится в поздравлении Ахметова.
В нем отмечается, что День города Донецка и День шахтера – это праздники, "
которые неотделимы друг от друга".
"Судьба моего родного города навеки переплетена с шахтерским трудом. Построенный на шахтах, созданный теми, кто знает цену труду, я знаю, Донецк – лучший город на земле, и верю, что мирная жизнь вернется в него, а вокруг "Донбасс Арены" зацветут розы", - подчеркнул Ахметов.