"Донецк – лучший город на земле" - Ахметов поздравил дончан

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов поздравил жителей временно неподконтрольного Украине Донецка с Днем города и Днем шахтера, заверив их в том, что рано или поздно мирная жизнь таки вернется в регион, сообщает Интерфакс-Украина.

"Дорогие друзья! Земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем шахтера и Днем города! Я вырос в шахтерской семье и точно знаю, что эта профессия требует бесстрашия и самоотдачи, силы духа и выносливости. Быть шахтером – это быть человеком, который готов к опасному и сложному труду. Быть шахтером – это быть верным товарищем и всегда следовать принципам взаимовыручки", - говорится в поздравлении Ахметова.

В нем отмечается, что День города Донецка и День шахтера – это праздники, " которые неотделимы друг от друга" .